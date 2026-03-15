LIVE Italia-Svezia 3-6 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | mano nulla delle azzurre che si tengono l’hammer

Alle 22.13, durante la partita di curling tra Italia e Svezia ai Mondiali femminili del 2026, la Svezia ha iniziato il primo tiro dell’end mantenendo il controllo e posizionandosi al centro della casa. Le azzurre non hanno conquistato punti e si sono mantenute in vantaggio, mantenendo l’hammer. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13 Primo tiro dell’end ancora in mano alla Svezia che va nuovamente al centro della casa. Lo Deserto risponde nuovamente con una guardia laterale. SETTIMO END 22.11 E’ mano nulla infatti. Constantini brucia il suo sasso e lascia vuota la casa. Nessun punto per l’Italia che però mantiene l’hammer. 22.10 Ottimo colpo di Wranaa che sfiora fa il pelo alla guardia e boccia il sasso azzurro. Non c’è più nessuna stone in casa quando manca un solo tiro, possibile la mano nulla. 22.09 Hit-roll perfetto di Constantini che boccia il sasso avversario in casa e poi gira nascondendosi perfettamente dietro la guardia laterale posizionata in precedenza dalla Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano nulla delle azzurre che si tengono l’hammer Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 1-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre costrette alla mano singola, l’hammer torna alla Svezia Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano doppia della Svezia che allunga nuovamente Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Svezia 3 6 Mondiali curling... Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste; LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si comincia! Primo hammer alle svedesi; Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: l’Italia piega la Svezia e resta in corsa per le semifinali; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le gialloblu battono di misura delle buone azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 La Svezia è la favorita per vincere il girone, con la Danimarca che ha vinto 3-1 contro la Serbia. Le ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or facebook IL 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità x.com