LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre accorciano le distanze nel sesto end

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna, le britanniche hanno commesso due errori che hanno permesso alle azzurre di ridurre il divario nel sesto end. La causa principale è stata una serie di scelte sbagliate delle britanniche, che hanno lasciato spazio alle italiane per avvicinarsi nel punteggio. Le italiane hanno approfittato di queste opportunità, guadagnando terreno nel match. La sfida continua con entrambe le squadre determinate a portare a casa la vittoria, mentre il punteggio si mantiene serrato a pochi tiri dalla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14: Doppia bocciata delle britanniche che liberano la casa dalle stone azzurre e tengono due stone a punto a 6 tiri dalla fine dell'end 16.09: Una stone britannica a punto dopo sei tiri del settimo end 16.01: Doppio punto di Constantini che accorcia le distanze nel sesto end 15.56: Tre stone britanniche a punto a metà del sesto end 15.53: Due stone britanniche a punto dopo 4 tiri del sesto end 15.45: Sbaglia il tentativo di promozione della guardia Constantini e la Gran Bretagna ruba la mano; 1-4 15.40: Stone azzurra attorniata da stone britanniche a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del quinto end