LIVE Italia-Cina 0-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | punto cinese nel primo end

L’Italia perde contro la Cina 0-1 nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di un errore durante il primo end. La partita è iniziata con molta tensione e le azzurre hanno commesso un errore che ha permesso alle cinesi di segnare il punto decisivo. La gara è visibile in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 9:21 Cinesi che entrano nella casa con il secondo tiro provando a mettere pressione sulle azzurre. 9:19 In corso il secondo end in cui le azzurre avranno a disposizione per la prima volta l'ultimo tiro. SECONDO END 9:14 Erroraccio di Wang Riu, che pur non volendo sigla il punto cinese. Troppo lenta l'ultima bocciata della cinese, con la stone che per pochi cm resta nei cerchi. Italia 0 Cina 1 dopo il primo end. 9:11 Si viaggia verso una veloce mano nulla, siamo a tre tiri dal termine dell'end e lo spartito non cambia con le bocciate sull'unica pietra in casa.