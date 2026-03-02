Di Canio non si stupisce sulle rimonte della Juve | Ce l’aveva anche prima di Spalletti Con la Roma il piano tattico ha funzionato ma c’è questo problema 

Paolo Di Canio ha commentato le recenti rimonte della Juventus, affermando che non lo sorprendono e ricordando che questa tendenza era presente anche prima dell’arrivo di Spalletti. Ha sottolineato che con la Roma il piano tattico era riuscito, ma ha evidenziato un problema che i bianconeri devono affrontare. La partita di ieri sera si è conclusa con un pareggio per 3-3.

