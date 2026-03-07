Iran | Attaccate le basi Usa negli Emirati in Kuwait e Israele

Le forze armate iraniane hanno rivendicato il lancio di droni contro basi militari statunitensi negli Emirati e in Kuwait, oltre a obiettivi in Israele. L’attacco ha coinvolto diverse postazioni nel Golfo e in Medio Oriente, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate o sui danni causati. La notizia arriva in un momento di tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele nella regione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'amministrazione Trump starebbe valutando l'invio di forze speciali in Iran per mettere in sicurezza le scorte di uranio altamente arricchito di Teheran, che secondo gli esperti potrebbe essere utilizzato per produrre almeno 10 testate nucleari. Lo riporta il Guardian, riferendo che il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato al Congresso che "bisognerà andare a prenderlo". Rubio, riferisce sempre il quotidiano britannico, non è entrato nei dettagli, ma ci sono stati rapporti statunitensi e israeliani sulle discussioni tra i due Paesi su come una simile missione potrebbe essere condotta dalle forze speciali di uno o di entrambi gli eserciti. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, la replica di Teheran: colpiremo le basi americane nella regione, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Esplosioni a Tel Aviv | I target dei raid Usa Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz...

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa

TAJANI: Oltre 300 ITALIANI nella base Usa attaccata DALL'IRAN IN KUWAIT, nessun ferito

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran Attaccate le basi Usa negli...

Temi più discussi: Guerra Iran, Teheran: Attaccate basi Usa in Kuwait, i raid continueranno. L'allarme del Qatar e il rischio che i Paesi del Golfo fermino l'export di energia; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Tajani: nessun italiano ferito, nemmeno in base militare in Kuwait; L'Iran colpisce obiettivi USA nel Golfo: Medio Oriente in fiamme.

Cosa succede nelle basi Usa in Italia (da Aviano a Sigonella) dopo l'attacco all'IranLa presenza di avamposti americani è disciplinata da accordi che risalgono agli anni Cinquanta. Cosa sta accadendo, quali sono gli scenari in caso di un'ulteriore escalation ... today.it

Le basi americane in Italia nel mirino della crisi Iran-Usa: cosa potrebbe accadere se Washington chiederà di usarleL'Italia ha potenziato i sistemi di difesa aerea nazionale e invierà supporto navale a Cipro. Cosa sta accadendo. notizie.com

Iran,"il ministro Tajani: "Solidarietà ai Paesi arabi, basta missili e droni" #iran x.com

L’esplosiva guerra in Iran, lo spettro di un nuovo Iraq, l’incubo di un Occidente ferito e spaccato, l’inquietante isolamento degli Stati Uniti, il disprezzo per Donald Trump, il sonno perduto. Parla Jonathan Safran Foer, 49 anni, tra i massimi scrittori contemporane - facebook.com facebook