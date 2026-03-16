Nel tardo pomeriggio di oggi, nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana, sono caduti alcuni detriti provenienti da razzi intercettati in aria dai sistemi antimissile israeliani. Teheran ha commentato che se gli Stati Uniti inviano truppe di terra, si potrebbe ripetere un conflitto simile al Vietnam. La scena si svolge in un’area già interessata da tensioni e scontri.

Nel tardo pomeriggio di oggi, nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana, sono caduti alcuni detriti verosimilmente provocati da razzi intercettati in aria dai sistemi antimissile israeliani. Secondo le prime informazioni, nessuno ha riportato ferite. Soltanto un militare italiano, immediatamente soccorso e assistito dal personale sanitario della base, lamenta dolore a un occhio pur non avendo ferite. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in contatto con il Capo di Stato maggiore della Difesa, con il Comando operativo di vertice interforze e con il comandante del contingente italiano di Unifil per ricevere continui aggiornamenti sulle condizioni del personale militare e sulla situazione in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Detriti di razzi su base italiana Unifil in Libano. Teheran: "Se Usa mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam"

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