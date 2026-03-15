Attacco contro base italiana in Kuwait | distrutto un drone Tajani | Non ci facciamo intimidire le nostre missioni continuano Cosa sta succedendo

Questa mattina, un drone ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, sede di militari e mezzi italiani e statunitensi. Il danno si è concentrato su un veicolo senza conducente, che è stato distrutto nell’attacco. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che le missioni italiane proseguono senza interruzioni e che non ci si lascia intimidire.

Un attacco con un drone ha colpito questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari statunitensi e italiani. L’ordigno ha centrato un capannone all’interno della struttura, dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, che è stato distrutto. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore della Difesa, al momento dell’attacco tutto il personale era in condizioni di sicurezza e non si registrano feriti. Tajani: «Stiamo riducendo il personale nelle basi italiane». «Non ci facciamo intimidire, le missioni italiane continuano », ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito all’attacco. 🔗 Leggi su Open.online

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