Un drone ha colpito oggi la base di Ali Al Salem in Kuwait, che ospita militari italiani e statunitensi. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha provocato grande spavento tra i presenti. Il drone, valutato circa 30 milioni di euro, è stato distrutto durante l’attacco. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non si farà intimidire da questo episodio.

Nessun ferito, ma tanto spavento per un attacco con un drone che ha colpito oggi la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita personale e capacità militari statunitensi e italiane. Il velivolo senza pilota ha centrato uno shelter all’interno del quale era custodito un drone della Task Force Air italiana, che è andato completamente distrutto. A comunicarlo è il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, in una dichiarazione pubblicata su X dallo Stato maggiore della Difesa, riferendo di aver “immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. Kuwait, drone colpisce la base italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kuwait, attacco alla base italiana: distrutto un drone “gioiello” da 30 milioni. Tajani: “Non ci facciamo intimidire”

Articoli correlati

Attacco contro base italiana in Kuwait: distrutto un drone. Tajani: «Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano». Cosa sta succedendoUn attacco con un drone ha colpito questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari statunitensi e italiani.

Leggi anche: Drone iraniano colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Tajani: «Nessun ferito, non ci facciamo intimorire»

Approfondimenti e contenuti su Kuwait attacco alla base italiana...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Militari in Kuwait chiusi in bunker: presto trasferiti in Arabia saudita; Presenza e ruoli delle forze italiane nelle missioni militari in Medio Oriente tra crisi e cooperazione; Attacco ad Erbil, le altre basi italiane a rischio: in Kuwait militari costretti per giorni nei bunker.

Drone colpisce base con militari italiani in Kuwait: distrutto un Predator da 30 milioniAttacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait dove operano militari americani e italiani. Distrutto un drone MQ-9A Predator della missione italiana, assetto chiave per sorveglianza e intelligence della ... panorama.it

Attacco con drone nella base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. Tajani: Non ci lasciamo intimorireLe Guardie rivoluzionarie giurano vendetta a Netanyahu, mentre Trump annuncia che le sanzioni per la Russia sono solo sospese ... dire.it

Drone contro base in Kuwait: “Nessun italiano ferito”. Generale Portolano: “Distrutto velivolo indispensabile per le nostre operazioni” facebook

#NEWS - Drone colpisce una base italiana in #Kuwait, distrutto un velivolo. Ad #AliAlSalem coinvolto un mezzo della Task force air. Nessun ferito. #Tajani: 'Le missioni continuano, non ci facciamo intimidire'' Il generale #Portolano: 'Era indispensabile per le x.com