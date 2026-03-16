A Limbiate il Comune sta aggiornando il regolamento comunale riguardo alle antenne per la telefonia mobile, che continuano a comparire in modo sempre più diffuso nel territorio. La legge attuale sostiene la loro installazione, ma crescono le preoccupazioni tra i cittadini. La modifica mira a rispettare le normative più recenti e a introdurre alcune restrizioni per regolamentare meglio la presenza di queste strutture.

Spuntano come funghi, la legge è dalla loro parte e ne garantisce l’installazione, ma sempre più cittadini sono preoccupati per le antenne delle telefonia mobile: ora a Limbiate si modificherà il regolamento comunale adeguandolo alle recenti normative e cercando di inserire qualche limitazione. Lo hanno chiesto con insistenza i gruppi di opposizione che ora plaudono alla disponibilità della maggioranza emersa durante l’ultima riunione della Commissione Territorio. "È una questione che da circa due anni solleviamo come consiglieri di opposizione unitamente al comitato di cittadini che si è formato dopo l’installazione delle antenne di via Enna a Mombello e di via Sarpi" spiegano in una nota congiunta Giancarlo Brunato di Limbiate Solidale, Cristina Ursino del Partito democratico e Mario De Giorgio, del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’invasione delle antenne. Il Comune detta le regole

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