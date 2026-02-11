Il raddoppio e l' invasione dei Tir il sindaco Basile invoca il rispetto delle regole e conferma | Il deposito di Contesse chiuderà

Il sindaco Federico Basile torna a parlare e si mostra deciso a mettere fine al caos dei Tir a Contesse. In una nota ufficiale, invita gli autotrasportatori a rispettare le regole e annuncia che il deposito di Contesse verrà chiuso. La situazione si fa tesa, con le strade invase dal traffico pesante e i residenti che chiedono interventi rapidi. Basile ha promesso di intervenire per limitare l’invasione e ripristinare la calma nel quartiere.

Il primo cittadino ha avviato un dialogo con Rete Ferroviaria Italiana dopo l'ennesima lamentela dei residenti. Chiesta una gestione del cantiere compatibile con i bisogni del quartiere Questa volta alza i toni il sindaco Federico Basile e invoca il rispetto delle regole. La questione è quella ben nota del continuo passaggio dei Tir per le strade di Contesse. I mezzi fanno ogni giorno la spola tra il cantiere del raddoppio ferroviario di Giampilieri e l'area di stoccaggio situata al confine con villaggio Unrra. Ieri l'ennesima denuncia dei residenti e del movimento #isamupubbirazzu sulla presenza, giorno e notte, dei camion e sui problemi di viabilità e sicurezza nel Quartiere.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contesse vive ore di caos per il continuo passaggio di Tir tra il cantiere del raddoppio ferroviario di Giampilieri e l’area di stoccaggio Unrra.

