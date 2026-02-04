signa ora cambiare ritmo gambadori detta le regole

Dopo tre risultati utili consecutivi, il Signa 1914 di Alessandro Gambadori torna a perdere sul campo della capolista Rondinella. La squadra non riesce a trovare continuità e si avvicina pericolosamente alla zona pericolo in classifica, dimostrando ancora una volta quanto sia difficile mantenere il ritmo nel campionato.

Il Signa 1914 di Alessandro Gambadori (nella foto) sembra aver smarrito la bussola della continuità. Dopo un’illusoria boccata d’ossigeno, frutto di tre vittorie e un pareggio, la squadra è tornata a mani vuote dal campo della capolista Rondinella, scivolando nuovamente in quel tratto di classifica dove il rischio di essere risucchiati è forte. In un girone B di Eccellenza che non fa sconti, la squadra gialloblù produce un buon calcio, ma appare carente di quella cattiveria agonistica per piegare l’avversario. L’assenza prolungata di Lorenzo Tempesti pesa come un macigno: senza il suo bomber, la squadra fatica a trasformare la qualità del gioco in punti pesanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

