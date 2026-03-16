L’innovazione negli stampi Bora spegne cinquanta candeline

BORA, azienda specializzata nella realizzazione di stampi e componenti in acciaio e alluminio, ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua fondazione. La ricorrenza segna un mezzo secolo di attività nel settore automotive ed elettrodomestico, durante il quale ha maturato una lunga esperienza nella produzione e nello sviluppo di soluzioni innovative. La celebrazione ha coinvolto l’intera organizzazione e i collaboratori.

BORA, azienda leader nella produzione di stampi e componenti stampati in acciaio e alluminio per il settore automotive ed elettrodomestico, ha celebrato il suo 50esimo anniversario, un traguardo che segna cinque decenni di passione, crescita e innovazione. Fondata nel 1975 da Elio Bora, l’azienda è diventata nel tempo un punto di riferimento internazionale, con un impegno costante nel rispondere alle sfide del mercato globale. Il fondatore, Elio Bora, ha voluto riunire in un unico evento tutte le persone che gli sono state vicine in questi 50 anni: i familiari, i parenti, gli amici di una vita, i dipendenti, attuali e passati, i collaboratori e tutti quelli che in questi 5 decenni hanno interloquito con lui e con la sua azienda, dalle personalità politiche agli studiosi e professori universitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’innovazione negli stampi, Bora spegne cinquanta candeline Articoli correlati Leggi anche: Corciano in festa, Delfa spegne 100 candeline Leggi anche: Adriana Sbarlati oggi spegne 100 candeline Approfondimenti e contenuti su L'innovazione negli stampi Bora spegne... Discussioni sull' argomento L’innovazione negli stampi, Bora spegne cinquanta candeline; Da Moie alla Polonia tra sfide e opportunità. L’innovazione negli stampi, Bora spegne cinquanta candelineBORA, azienda leader nella produzione di stampi e componenti stampati in acciaio e alluminio per il settore automotive ed ... quotidiano.net Bora festeggia 50 anni attività in mercato internazionale stampi automotiveBora, azienda leader nella produzione di stampi per il settore automotive ed elettrodomestico, ha celebrato nella sede di Maiolati Spontini (Ancona) i 50 anni di attività. L'imprenditore Elio Bora, ... ansa.it Tirreno Adriatico: Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) Intervista prima della 5 tappa - facebook.com facebook