Questo gennaio Influenza l’allarme shock di Bassetti Cosa sta per succedere

Questo gennaio, l’Italia si trova ad affrontare un aumento delle infezioni respiratorie, con l’allarme lanciato dal dottor Bassetti. La situazione sanitaria si fa più complessa, richiedendo attenzione e misure appropriate. È importante monitorare gli sviluppi e seguire i consigli delle autorità per tutelare la salute pubblica in questo periodo.

L’inizio del 2026 si apre con un quadro sanitario complesso per l’Italia, alle prese con un aumento significativo delle infezioni respiratorie. A delineare la situazione è Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. «C’è la circolazione di tantissimi virus diversi: insieme all’influenza A e B ci sono RSV, rinovirus, adenovirus e anche metapneumovirus umano. E circolano molti batteri, come il pneumococco. È verosimile che gennaio sarà pesante per forme respiratorie», spiega l’infettivologo, fotografando un contesto in cui più patogeni si sovrappongono e rendono la stagione particolarmente impegnativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

