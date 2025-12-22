Manovra Pd | È la peggiore degli ultimi 30 anni

La Manovra di bilancio approda lunedì mattina in Senato per il passaggio decisivo, con l’esecutivo che punta a chiudere entro Natale per evitare l’esercizio provvisorio e arrivare al via libera della Camera il 30 dicembre. Nel rush finale sono state riassorbite le tensioni interne al governo dopo il blitz della Lega sulle pensioni: Matteo Salvin i rivendica di aver ottenuto lo stop a un ulteriore irrigidimento dei requisiti per l’uscita anticipata, affermando: «Abbiamo chiesto 10 miliardi di euro alle banche e abbiamo ottenuto che non ci sarà l’aggravamento delle condizioni per andare in pensione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Manovra: Boccia (Pd), 'la verità è una sola, l'hanno fatta colpendo le pensioni' - ""La verità è semplice: il governo ha 'aggiustato' la manovra colpendo le pensioni degli italiani". ansa.it

Manovra, ok da commissione Bilancio. Aiuti imprese, Tfr, salta anticipo pensione con fondi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, commissione Bilancio: salta anticipo pensione vecchiaia con fondi complementari ... tg24.sky.it