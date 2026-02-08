Lindsey Vonn portata via in elicottero dopo la terribile caduta | il video

Lindsey Vonn è stata portata via in elicottero dopo una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana è caduta in modo brutto e ha avuto bisogno di soccorso sul posto. I medici l’hanno caricata su un’ambulanza e poi l’hanno trasferita in elicottero in un altro ospedale. La scena è stata ripresa da alcuni spettatori e il video sta facendo il giro dei social. Ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

