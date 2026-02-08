Lindsey Vonn portata via in elicottero dopo la terribile caduta | il video
Lindsey Vonn è stata portata via in elicottero dopo una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana è caduta in modo brutto e ha avuto bisogno di soccorso sul posto. I medici l’hanno caricata su un’ambulanza e poi l’hanno trasferita in elicottero in un altro ospedale. La scena è stata ripresa da alcuni spettatori e il video sta facendo il giro dei social. Ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.
Lindsey Vonn, caduta choc durante la discesa libera: l'americana grida per il dolore, portata via in elicottero. Stava gareggiando con il crociato rotto
Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com
Lindsey Vonn, brutta caduta a Cortina, oggi: urla di dolore e barella. Il video dell'incidente e come sta: a Crans l'infortunio al crociatoLindsey Vonn, brutta caduta a Cortina, alle Olimpiadi invernali: urla di dolore e barella. Ora è all'ospedale olimpico di Cortina. Il video dell'incidente e l'infortunio a Crans: l'americana aveva il ... corriere.it
