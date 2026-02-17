Lindsey Vonn torna negli USA dopo l’infortunio

Lindsey Vonn è finalmente tornata a casa negli Stati Uniti. La campionessa 41enne era infatti ricoverata da una settimana all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dopo essersi fratturata la tibia sinistra nella discesa olimpica ai Giochi di Milano-Cortina. La sciatrice, in un post sul suo profilo X, ha avuto parole di estrema gratitudine per l’Italia, scrivendo: “Non mi alzo in piedi da più di una settimana. sono rimasta immobile in un letto d’ospedale dopo la gara. E anche se non riesco ancora ad alzarmi, tornare a casa è una sensazione fantastica. Un enorme grazie a tutti in Italia per esservi presi cura di me“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

