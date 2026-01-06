Idrogeno verde Udine accelera e il sistema produttivo cambia marcia

Udine si prepara a un importante passo avanti nel settore dell’idrogeno verde, con l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo regionale. Entro il 2026, il Friuli Venezia Giulia intende consolidare la propria posizione in questo ambito, contribuendo alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile. Questa evoluzione rappresenta un’opportunità per il territorio di innovarsi e di adattarsi alle nuove sfide energetiche a livello nazionale e internazionale.

Il 2026 segnerà un nuovo passaggio chiave per la strategia del Friuli Venezia Giulia sull'idrogeno verde. Dopo l'avvio del Trieste Hydrogen Hub, la Regione accelera sull'estensione del modello anche verso la provincia di Udine, dove sorgeranno due nuovi impianti di produzione destinati al.

