La realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole segna un importante passo verso una rete di mobilità sostenibile europea, collegando Capo Nord a Malta. Questa infrastruttura favorisce la mobilità ecologica e promuove il turismo sostenibile tra i paesi coinvolti. I lavori sono iniziati, segnando l’avvio di un progetto che unisce diverse regioni e culture attraverso una rete ciclabile innovativa e rispettosa dell’ambiente.

Sono partiti i lavori di realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole, il grande progetto di mobilità sostenibile europea che metterà in collegamento Capo Nord con Malta. Il cantiere è arrivato da qualche giorno in via Deledda, dove il percorso della pista ciclopedonale passa attraverso il Parco della Pace. "Questo è un’importante infrastruttura, finanziata in parte anche da fondi Pnrr, che inserisce il nostro Comune in un percorso di mobilità lenta e sostenibile che attraversa tutta la penisola - dice l’assessore al Pnrr, Alberto Vignoli -. Una bella opportunità per migliorare la rete di piste ciclopedonali e collegare, attraverso un percorso sicuro, la zona di Fornacelle, a confine con il Comune di Montale, con Bagnolo fino al comune di Prato, dove il percorso si innesta nella rete di ciclabili già presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Malta a Capo Nord in bicicletta. Partiti lavori per la Ciclovia del Sole

Approfondimenti su Ciclovia Del Sole

A Montemurlo sono iniziati i lavori per il tratto locale della Ciclovia del Sole, un progetto europeo di mobilità sostenibile che collega Capo Nord a Malta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ciclovia Del Sole

Argomenti discussi: Da Malta a Capo Nord in bicicletta. Partiti lavori per la Ciclovia del Sole; Il (triste) record del ciclone Harry in Sicilia: rilevata onda di 16 metri, dove e perché; Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Il ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per miliardi. In Sicilia verso lo stato d’emergenza.

Da Capo Nord a Malta Tenda e cibo vegano, la mia impresa in bici nel nome dei diritti’Trans Europe divide tour’. È il viaggio dell’attivista ferrarese Eva Croce, da Capo Nord a Malta in bicicletta, dormendo in tenda e mangiando vegano. Un tour che si può ripercorrere dai social, ... ilrestodelcarlino.it

Quattrocento tifosi sugli spalti del PalaAlpitour Da Malta anche ‘Mamo’, ultimo capo dell’InfernoAlle 14 di ieri chi non è potuto partire è andato comunque a salutare il serpentone di auto e pulmini decollato dall’astronave, con le sciarpe biancorosse che sventolavano fuori dai finestrini. Sono ... ilrestodelcarlino.it

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DA FANO/PESARO: CAPO NORD, ISOLE LOFOTEN, ROVANIEMI E SOLE DI MEZZANOTTE ... DAL 26 LUGLIO AL 04 AGOSTO 2026 TUTTO COMPRESO Euro 2.870,00 ... ultimi posti!! - facebook.com facebook