Da Malta a Capo Nord in bicicletta Partiti lavori per la Ciclovia del Sole
La realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole segna un importante passo verso una rete di mobilità sostenibile europea, collegando Capo Nord a Malta. Questa infrastruttura favorisce la mobilità ecologica e promuove il turismo sostenibile tra i paesi coinvolti. I lavori sono iniziati, segnando l’avvio di un progetto che unisce diverse regioni e culture attraverso una rete ciclabile innovativa e rispettosa dell’ambiente.
Sono partiti i lavori di realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole, il grande progetto di mobilità sostenibile europea che metterà in collegamento Capo Nord con Malta. Il cantiere è arrivato da qualche giorno in via Deledda, dove il percorso della pista ciclopedonale passa attraverso il Parco della Pace. "Questo è un’importante infrastruttura, finanziata in parte anche da fondi Pnrr, che inserisce il nostro Comune in un percorso di mobilità lenta e sostenibile che attraversa tutta la penisola - dice l’assessore al Pnrr, Alberto Vignoli -. Una bella opportunità per migliorare la rete di piste ciclopedonali e collegare, attraverso un percorso sicuro, la zona di Fornacelle, a confine con il Comune di Montale, con Bagnolo fino al comune di Prato, dove il percorso si innesta nella rete di ciclabili già presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
