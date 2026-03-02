MXGP Lucas Coenen | Che emozione allenarsi con Marquez! L' auto preferita? La Panda 4x4

Il pilota belga del team De Carli KTM ha dichiarato di aver provato emozione nel trascorrere del tempo con il campione di MotoGP, Marc Marquez, durante un allenamento. Ha anche detto che la sua auto preferita è la Panda 4x4. Nel 2025, lui stesso ha spiegato di aver adottato un nuovo approccio nel tentativo di conquistare il titolo mondiale di motocross.

A prima vista, Lucas Coenen sembra timido, quasi spaesato. Il look sbarazzino, esaltato dal cappellino all'indietro, stride osservando la delicatezza con cui il pilota del team De Carli Ktm sistema il casco sul tavolo, come se non volesse fare troppo rumore mentre visita la sede Airoh di Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. In realtà il belga ha le idee molto chiare e lo dimostra anche in pista. Con il successo ottenuto al Gran Premio di Svizzera 2025, ad appena 18 anni, 5 mesi e 12 giorni, è diventato il più giovane vincitore di un round Mxgp. Secondo nella stagione d'esordio in top class, Coenen mette nel mirino quel titolo iridato già sfiorato anche in MX2. Lucas Coenen: "Marquez un'ispirazione. Il mio sogno? Essere il più grande di sempre" Il pilota belga Ktm, Lucas Coenen, si racconta: "Sono una persona tranquilla, ma farei di tutto per vincere. "Il mio sogno è correre in America." Ai nostri microfoni, Lucas Coenen parla chiaro. Dal mondiale MXGP al Supercross americano, idea che condivide con il fratello gemello Sacha. Resta da capire quando avverrà il passaggio, ma la direzione sembra tracciata