L’imprenditore che ha usato ChatGpt per creare un vaccino personalizzato per il cancro del suo cane

Un imprenditore ha utilizzato ChatGPT per sviluppare un vaccino personalizzato contro il cancro del suo cane, che ha solo alcuni mesi di vita. La notizia riguarda un'innovazione nel campo della medicina veterinaria, con l'impiego di intelligenza artificiale per creare una soluzione su misura. La storia mette in evidenza come la tecnologia venga applicata anche in ambiti legati alla cura degli animali domestici.

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