Romina Power sputa nel piatto dove ha mangiato ha tradito il suo pubblico | è scontro tra l’autore di Felicità e la cantante che replica | Le mie parole strumentalizzate per creare polemica

Recentemente, Popi Minellono ha accusato Romina Power di aver tradito il suo pubblico, commentando le sue dichiarazioni nel podcast di Alessandro Cattelan, “Supernova”. La cantante ha risposto, affermando che le sue parole sono state strumentalizzate per creare polemiche. Questa vicenda evidenzia il confronto tra due figure della musica italiana, suscitando attenzione e discussioni nel panorama culturale.

"Romina Power ha tradito il suo pubblico, ha sputato nel piatto dove ha mangiato". Non usa mezzi termini Popi Minellono, il paroliere di "Felicità", che interviene a "La volta buona" per commentare quanto dichiarato dall'artista nel podcast di Alessandro Cattelan, "Supernova". A proposito delle tante hit incise con l'ex marito Al Bano, infatti, Power ha così parlato di quel periodo: "So solo che rianalizzando i miei scritti, il periodo in cui avevo gli incubi era quando avevamo il massimo successo. Non mi sentivo appagata perché la musica che faccio con Al Bano non è il mio genere, non è la musica che ascolto.

