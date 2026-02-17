Stop liste d’attesa e intramoenia le nuove regole per la sanità
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha deciso di attivare un nuovo sistema di controllo per combattere le lunghe attese negli ospedali pubblici italiani, dopo aver riscontrato che le liste d’attesa si sono allungate troppo e creano disagi ai pazienti. A partire da questo mese, il governo ha introdotto strumenti più efficaci per ridurre i tempi di prenotazione delle visite e delle prestazioni sanitarie. Tra le novità, c’è anche un nuovo portale online che permette ai cittadini di verificare in tempo reale le disponibilità e i tempi di attesa nelle strutture pubbliche.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato l'operatività del nuovo sistema nazionale di monitoraggio per contrastare il fenomeno delle liste d'attesa nella sanità pubblica italiana. Attraverso una piattaforma digitale centralizzata, il ministero è ora in grado di tracciare in tempo reale i tempi di erogazione per ogni singola prestazione e struttura ospedaliera, intervenendo dove si verificano criticità. L'obiettivo della misura, ribadito in una recente intervista, è garantire il diritto costituzionale alla salute applicando le norme che impongono l' unificazione dei Cup e il controllo sulle prestazioni fornite dai medici in regime di libera professione.
Rivoluzione intramoenia negli ospedali, limiti al privato dentro al pubblico: le nuove regole per ridurre le liste d'attesa
La riforma delle regole intramoenia introduce limiti al privato all’interno degli ospedali pubblici, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nel sistema sanitario.
Sanità, nuove regole per le visite a pagamento: Schifani promette meno liste d’attesa
Il Parlamento introduce nuove norme per le visite a pagamento nel settore sanitario, con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa e migliorare l'efficienza del sistema.
