Stop liste d’attesa e intramoenia le nuove regole per la sanità

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato l’operatività del nuovo sistema nazionale di monitoraggio per contrastare il fenomeno delle liste d’attesa nella sanità pubblica italiana. Attraverso una piattaforma digitale centralizzata, il ministero è ora in grado di tracciare in tempo reale i tempi di erogazione per ogni singola prestazione e struttura ospedaliera, intervenendo dove si verificano criticità. L’obiettivo della misura, ribadito in una recente intervista, è garantire il diritto costituzionale alla salute applicando le norme che impongono l’ unificazione dei Cup e il controllo sulle prestazioni fornite dai medici in regime di libera professione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La riforma delle regole intramoenia introduce limiti al privato all’interno degli ospedali pubblici, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nel sistema sanitario.

Il Parlamento introduce nuove norme per le visite a pagamento nel settore sanitario, con l'obiettivo di ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza del sistema.

