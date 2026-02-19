mick doohan spera che liberty media riporti il motogp ai suoi giorni di gloria

Mick Doohan chiede a Liberty Media di riportare il MotoGP ai vecchi fasti dopo anni di calo di pubblico e interesse. La causa principale è la diminuzione degli spettatori negli ultimi campionati, che ha portato a un calo degli introiti delle gare. Doohan, ex campione, si augura che i nuovi proprietari introducano cambiamenti per rendere le gare più emozionanti e coinvolgenti. La speranza è che le prossime stagioni tornino a riempire le tribune e a risollevare il prestigio della classe regina. La questione resta aperta.

"> Liberty Media: Una Nuova Era per MotoGP. Dall’arrivo di Liberty Media nella MotoGP lo scorso anno, le opinioni tra i fan e gli esperti del settore sono state contrastanti. In particolare, Mick Doohan, ex pilota di MotoGP e cinque volte campione del mondo, ha espresso ottimismo riguardo all’influenza che questa nuova gestione potrebbe avere sul campionato. Se da un lato molti hanno criticato la decisione di spostare la gara da Phillip Island a un nuovo circuito cittadino di Adelaide, dall’altro c’è chi intravede opportunità di crescita commerciale simili a quelle che Formula 1 ha registrato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

