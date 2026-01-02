Attacchi israeliani in Libano colpiti siti di Hezbollah

L’esercito israeliano ha condotto attacchi nel sud del Libano, colpendo infrastrutture di Hezbollah, tra cui un complesso di addestramento e strutture di stoccaggio di armi. L’operazione mira a neutralizzare le capacità militari dell’organizzazione nel contesto delle tensioni nella regione. Questi sviluppi evidenziano la complessità del conflitto e le recenti azioni militari in territorio libanese.

L'esercito di Israele ha annunciato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale: nel mirino dell'Idf un complesso per l' addestramento utilizzato dalla forza d'elite Radwan e strutture militari usate per immagazzinare armi. STRUCK: Hezbollah Terror Infrastructure Sites in Several Areas in Southern Lebanon. Targets Struck: • A training compound used by Hezbollah's 'Radwan Force' for conducting drills and training terrorists • Military structures that were recently used to store weapons for. — Israel Defense Forces (@IDF) January 2, 2026 L'esercito israeliano, secondo quanto riporta il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, ha messo a segno 12 attacchi aerei nell'arco di 20 minuti in diverse località nel sud del Libano.

Raid israeliano in Libano: tre morti negli attacchi, ucciso comandante della Forza Quds - Nel corso di un raid sul Libano meridionale, Israele fa sapere di avere ucciso Hussein Mahmoud Marshad al- ilsole24ore.com

Raid di Israele in Libano, ucciso comandante pasdaran delle forze iraniane Quds: “Aveva pianificato attacchi terroristici” - Raid di Israele in Libano, ucciso comandante pasdaran delle forze iraniane Quds: "Aveva pianificato attacchi terroristici" ... msn.com

#MedioOriente Attacchi aerei israeliani contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del #Libano. In #Israele, un palestinese accoltella un uomo e investe una donna (entrambi morti); poi viene ferito da un passante mentre scappa e bloccato dalla polizia. Fot x.com

