Libano ruspe tolgono le macerie dopo gli attacchi di Israele a Beirut

Nel quartiere periferico di Beirut, in Libano, alcune ruspe sono intervenute per rimuovere le macerie causate dagli attacchi israeliani di questa mattina. Decine di edifici sono stati distrutti o danneggiati durante l'azione militare. Le operazioni di sgombero sono state avviate nelle zone colpite dagli attacchi. Nessuna altra informazione sulle modalità di intervento o sui danni complessivi.

Alcune ruspe hanno rimosso le macerie nella periferia sud di Beirut, in Libano, dopo che gli attacchi israeliani sferrati in mattinata avevano distrutto e danneggiato decine di edifici. Lo Stato ebraico ha intensificato le offensive uccidendo, dal 2 marzo ad oggi, 826 persone, tra cui 106 bambini. In soli 10 giorni più di 800.000 libanesi sono stati sfollati a causa della guerra: secondo l’organizzazione umanitaria Norwegian Refugee Council si tratta di una persona su sette. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, ruspe tolgono le macerie dopo gli attacchi di Israele a Beirut Articoli correlati Leggi anche: Libano, in migliaia fuggono da Beirut e dal sud del Paese dopo gli attacchi di Israele Libano, migliaia in fuga da Beirut dopo gli attacchi israelianiLunedì mattina migliaia di persone sono fuggite dalla periferia sud della capitale del Libano, Beirut, dopo che Israele ha lanciato una serie di...