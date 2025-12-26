Bologna, 26 dicembre 2025 – Hanno sogni grandi e coltivano la speranza gli alunni di V C della scuola primaria Cremonini Ongaro di Bologna. Sognano la fine della guerra e immaginano un futuro di pace per l'Ucraina e per Gaza, per tutti i Paesi del mondo dove nel silenzio e nell'indifferenza muoiono ogni giorno decine di bambini. I loro sogni sono anche quelli di altre classi della scuola Cremonini Ongaro, di tanti istituti di Bologna, dell'Emilia Romagna e di tutta Italia, che hanno aderito al progetto “Lettere di pace dalle scuole”, promosso dal Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) con l'obiettivo di smuovere le coscienze dei potenti della Terra e riportarli al tavolo della pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Lettere per la Pace’ di Natale ai grandi della Terra, i bambini delle scuole Cremonini a Putin e Zelensky: “Fermate la guerra”

Le lettere dei bambini e delle bambine delle scuole sono arrivate a destinazione, grazie all'aiuto di due postini molto speciali, Babbo Natale e la sua Elfa abbiamo portato un messaggio d'amore e di pace a tutti i nostri ospiti. Serena vigilia di Natale a tutti - facebook.com facebook

Cartoni animati, video e lettere per il messaggio di Natale del vescovo di Crotone. Monsignor Torriani invita a schierarsi dalla parte della pace nelle comunità #ANSA x.com