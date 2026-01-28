È morto Franco Amoroso, il paziente che aveva passato ore sul pavimento del Pronto soccorso a Senigallia. La foto che lo mostrava sdraiato a terra ha fatto il giro dei social, scatenando molte reazioni. La moglie di Amoroso aveva più volte chiesto una barella per lui, ma senza successo, finché la situazione non è diventata tristemente nota. Ora si parla di un problema più grande che riguarda l’intera struttura sanitaria.

Franco Amoroso è morto per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Avrebbe dovuto cominciare una nuova terapia per il tumore al colon, ma il peggioramento del quadro clinico non glielo ha permesso. Il Corriere Adriatico riporta le parole della moglie: «Il mio amato Franco non è più con noi, eravamo stati giovedì all’Oncologia di Torrette e venerdì aveva mandato l’email per accettare la terapia, che a breve avrebbe iniziato. Ma forse è meglio così, di dolori ne ha sopportati tanti, troppi». La ricostruzione della giornata in Pronto Soccorso La moglie, attraverso un esponente del M5S, ha raccontate le ore passate in ospedale, lunedì 12 gennaio, quando il marito non riusciva a stare seduto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È morto Franco Amoroso, il malato di tumore costretto a sdraiarsi a terra in Pronto soccorso a Senigallia. «Ciò che gli è successo non può essere archiviato come caso isolato»

La vicenda di Franco Amoroso, paziente trevigiano di 60 anni, ha suscitato grande attenzione.

A Senigallia, un paziente oncologico ha dovuto attendere otto ore per una barella al pronto soccorso, trovandosi infine a sdraiarsi a terra.

Argomenti discussi: Morto l'uomo malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia; Franco Amoroso ucciso da un tumore, restò per ore steso a terra al pronto soccorso: la sua foto fece il giro d'Italia; Rimasto senza barella in pronto soccorso per 8 ore, è morto Franco Amoroso: l'uomo aveva 60 anni; Muore Franco Amoroso, il caso delle barelle che ha scosso Senigallia.

