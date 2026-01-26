Una recente scoperta ha dimostrato che il midollo spinale può essere rigenerato grazie all’uso di cellule alleate del tumore, che stimolano la crescita dei nervi e la riparazione dei tessuti. Questa ricerca si basa sul ruolo dei macrofagi, cellule del sistema immunitario coinvolte sia nella risposta immunitaria sia nella promozione della crescita neuronale, aprendo nuove prospettive terapeutiche per le lesioni spinali.

Stimolare la crescita dei nervi e la riparazione del midollo spinale imitando il comportamento dei macrofagi, ‘sentinelle’ del sistema immunitario note per il loro ruolo nel favorire la crescita dei tumori. Sembra un sogno, ma è reale e davvero interessante il risultato della ricerca coordinata dagli italiani Ilaria Decimo, dell’ateneo di Verona, Massimo Locati e Francesco Bifari, della Statale di Milano, con prima autrice Sissi Dolci, ricercatrice del dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica. Oltre ad aprire prospettive nuove nella terapia delle lesioni spinali e non solo, il lavoro pubblicato sulla rivista ‘Immunity’, mostra infatti come in medicina il confine tra amici e nemici della salute possa essere davvero sottile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Midollo spinale rigenerato con l’aiuto di cellule alleate del tumore, la scoperta

Una recente scoperta apre nuove prospettive nel campo della medicina rigenerativa, offrendo possibilità di ricaricare le cellule e contrastare i processi di invecchiamento.

