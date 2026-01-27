Kim Jong-un ha recentemente inaugurato il più grande resort termale a Onpho, in Corea del Nord. Questo evento ha attirato l’attenzione di molti, non solo per la sua imponenza, ma anche per le reazioni sui social. In questa occasione, si evidenziano i risvolti mediatici e le dinamiche di diffusione che coinvolgono figure pubbliche di rilievo internazionale.

Kim Jong-un ha inaugurato il più grande resort termale della Corea del Nord a Onpho, un evento che sta già conquistando internet per motivi molto diversi dalle terme. Le foto pubblicate dall’agenzia di Stato Kcna mostrano il leader supremo mentre osserva attentamente le persone nelle piscine e nelle saune, dando vita a una serie di meme virali che alcuni definiscono già “ il miglior meme del 2026 ”. Oltre all’aspetto comico, le immagini riflettono anche dinamiche politiche e sociali del Paese: la ristrutturazione del centro è stata completata in otto anni e serve a rafforzare disciplina e controllo tra funzionari e cittadini, pochi dei quali possono godere davvero del centro vista la media del reddito mensile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kim Jong-un osserva la spa e internet impazzisce: il meme del 2026 è servito

Kim Jong-un ha recentemente inaugurato l'Onpho Working People's Holiday Camp, il più grande resort termale della Corea del Nord.

