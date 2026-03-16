Ieri notte, Leonardo DiCaprio non ha vinto l'Oscar 2026, anche se era considerato uno dei protagonisti della serata. Durante la cerimonia, l’attore si è prestato a momenti di emozione e sorpresa, attirando l’attenzione dei presenti e del pubblico online. Nel frattempo, sui social si sono diffusi nuovi meme che lo ritraggono in situazioni divertenti e ironiche. La sua presenza ha comunque dominato le discussioni sui momenti più commentati della notte.

Nonostante non fosse il favorito per la vittoria finale ieri notte, l'attore si è prestato volentieri agli scherzi di Conan O'Brien che ha creato in diretta un nuovo meme solo per lui Leonardo DiCaprio non ha vinto un altro Oscar per Una battaglia dopo l'altra, ma almeno è stato il protagonista di un divertente scambio di battute con il conduttore della serata, Conan O'Brien. Durante il suo monologo di apertura, il presentatore ha infatti indicato direttamente l'attore con il quale ha creato in diretta televisiva un nuovo meme che sicuramente dominerà sui social nei prossimi giorni e forse anche nei prossimi anni. Il nuovo meme con Leonardo DiCaprio agli Oscar L'attore, candidato come protagonista per Una battaglia dopo l'altra è apparso sullo schermo con una didascalia che recitava: "TFW quella sensazione quando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio perde l'Oscar 2026 ma conquista il web con un nuovo meme

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