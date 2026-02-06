Vittoria Ceretti dall’amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina | chi è la top model

A 27 anni, Vittoria Ceretti si trova già al centro dell’attenzione. La top model italiana, nota per i suoi successi internazionali, è stata vista recentemente alla cerimonia di Milano Cortina. Tra impegni di lavoro e momenti di svago, la sua vita continua a essere sotto i riflettori.

(Adnkronos) – A ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, Leonardo DiCaprio; ha partecipato al festival di Sanremo come co-conduttrice e ha sfilato per tutti i principali. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Vittoria Ceretti DiCaprio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vittoria Ceretti Supports Boyfriend Leonardo DiCaprio at New Film Premiere!

Ultime notizie su Vittoria Ceretti DiCaprio

Argomenti discussi: La casa di Giorgio Armani nel cuore di Brera a Milano, un amore a prima vista che oggi diventa il set della campagna; Rocío Muñoz Morales: Raoul Bova? Nonostante le ferite credo ancora nell'amore. La vittoria più grande la serenità delle mie figlie; Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da Teheran; Charlize Theron contro la guerra, Vittoria Ceretti portabandiera, Laura Pausini canta l’Inno: indiscrezioni e curiosità dalla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Vittoria Ceretti, dall'amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top modelA ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, ... adnkronos.com

Vittoria Ceretti alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina è come una tela bianca su cui scrivere la nostra storiaVittoria Ceretti alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 chiude la sfilata tributo alla moda di Giorgio Armani ... vogue.it

MILANO CORTINA | Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino, Charlize Theron, Laura Pausini ma anche Andrea Bocelli. E poi Ghali, Sabrina Impacciatore, Cecilia Bartoli, Matilda De Angelis e Vittoria Ceretti: sarà una notte di stelle quella dell x.com

Stasera la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali. Carey intona “Volare”, Favino recita Leopardi, Charlize Theron e Vittoria Ceretti tra le star. Omaggi a Carrà e Armani facebook