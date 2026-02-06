Vittoria Ceretti dall’amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina | chi è la top model

A 27 anni, Vittoria Ceretti si trova già al centro dell’attenzione. La top model italiana, nota per i suoi successi internazionali, è stata vista recentemente alla cerimonia di Milano Cortina. Tra impegni di lavoro e momenti di svago, la sua vita continua a essere sotto i riflettori.

A ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, Leonardo DiCaprio; ha partecipato al festival di Sanremo come co-conduttrice e ha sfilato per tutti i principali.

Argomenti discussi: La casa di Giorgio Armani nel cuore di Brera a Milano, un amore a prima vista che oggi diventa il set della campagna; Rocío Muñoz Morales: Raoul Bova? Nonostante le ferite credo ancora nell'amore. La vittoria più grande la serenità delle mie figlie; Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da Teheran; Charlize Theron contro la guerra, Vittoria Ceretti portabandiera, Laura Pausini canta l’Inno: indiscrezioni e curiosità dalla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Vittoria Ceretti, dall'amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top modelA ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood

Vittoria Ceretti alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina è come una tela bianca su cui scrivere la nostra storiaVittoria Ceretti alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 chiude la sfilata tributo alla moda di Giorgio Armani

