Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 con mamma Irmelin e senza Vittoria Ceretti tra affetti e la battuta sull’età delle fidanzate

A pochi giorni dai Golden Globe 2026, Leonardo DiCaprio si presenta sul red carpet accompagnato dalla madre Irmelin, senza la fidanzata Vittoria Ceretti. L’attore ha suscitato commenti leggeri, tra cui una battuta di Nikki Glaser sull’età delle sue compagne. La presenza della famiglia e l’atmosfera informale hanno contraddistinto l’evento, offrendo uno sguardo più intimo sulla figura pubblica di DiCaprio.

Sul red carpet l'attore arriva con la madre e senza la fidanzata Vittoria Ceretti. Sul palco, Nikki Glaser gioca con il suo mito sentimentale: «La cosa più impressionante del tuo successo è che sei riuscito a fare tutto questo prima che la tua ragazza compisse 30 anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

