Camarda Lecce Sticchi Damiani rivela | Con 20 giorni di riposo può rientrare Per noi non è cambiato nulla potrà…

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha aggiornato sulla condizione di Francesco Camarda, attaccante in prestito dal Milan. Secondo quanto dichiarato, il giocatore potrebbe rientrare in circa 20 giorni grazie a un periodo di riposo. La situazione non sembra aver subito cambiamenti significativi e il club si prepara ad accogliere il rientro dell’attaccante, mantenendo una posizione di attesa e ottimismo.

Lecce, Damiani deciso su Camarda: “Per noi non è cambiato nulla, tra 20 giorni rientrerà”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha confermato la fiducia nei confronti di Camarda, affermando che per la squadra non ci sono cambiamenti e che il giocatore rientrerà tra venti giorni. La sua dichiarazione è stata rilasciata prima di Milan-Lecce, partita valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro.

