Leao sostituito in Lazio-Milan rabbia e capricci | un momento surreale sul quale fare chiarezza

Da pianetamilan.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lazio e Milan, al 67' il tecnico dei rossoneri ha deciso di sostituire Leao, suscitando reazioni di rabbia e capricci da parte dell’attaccante. Il momento è stato caratterizzato da un episodio surreale, con l’atleta che ha manifestato chiaramente il suo disappunto mentre usciva dal campo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori collegati alla partita.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri per un gol di Gustav Isaksen al 26': brutto colpo per il Diavolo che avrebbe potuto ridurre a 5 i punti di distanza dall'Inter in vetta alla classifica e che, invece, si è visto scivolare a 8. Giochi Scudetto chiusi? Molto probabilmente sì. I rossoneri hanno pagato, nella Capitale, anche la pessima prestazione dei suoi attaccanti. Uno su tutti? Rafael Leao, praticamente una comparsa per tutta la partita. Il numero 10 del Milan si è notato in campo, di fatto, soltanto al 67', quando Allegri ha deciso di sostituirlo con Niclas Füllkrug nel tentativo di dare una scossa al gioco offensivo della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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