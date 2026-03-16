Leao sostituito in Lazio-Milan rabbia e capricci | un momento surreale sul quale fare chiarezza

Durante la partita tra Lazio e Milan, al 67' il tecnico dei rossoneri ha deciso di sostituire Leao, suscitando reazioni di rabbia e capricci da parte dell’attaccante. Il momento è stato caratterizzato da un episodio surreale, con l’atleta che ha manifestato chiaramente il suo disappunto mentre usciva dal campo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori collegati alla partita.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri per un gol di Gustav Isaksen al 26': brutto colpo per il Diavolo che avrebbe potuto ridurre a 5 i punti di distanza dall'Inter in vetta alla classifica e che, invece, si è visto scivolare a 8. Giochi Scudetto chiusi? Molto probabilmente sì. I rossoneri hanno pagato, nella Capitale, anche la pessima prestazione dei suoi attaccanti. Uno su tutti? Rafael Leao, praticamente una comparsa per tutta la partita. Il numero 10 del Milan si è notato in campo, di fatto, soltanto al 67', quando Allegri ha deciso di sostituirlo con Niclas Füllkrug nel tentativo di dare una scossa al gioco offensivo della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao sostituito in Lazio-Milan, rabbia e capricci: un momento surreale sul quale fare chiarezza Articoli correlati Leggi anche: Lazio-Milan, Leao sostituito non la prende bene: ecco cosa è successo con Allegri Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese... LEAO E TOMORI INTERVISTA POST MILAN LAZIO:L'IMPORTANTE E VINCERE LE PARTITE PER... Approfondimenti e contenuti su Leao sostituito in Lazio Milan rabbia e... Temi più discussi: Allegri lo sostituisce, Leao 'rifiuta' l'abbraccio: cos'è successo in Lazio-Milan; Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribuna; Tensione Leao-Allegri, il portoghese sostituito in Lazio-Milan: la reazione al cambio e il nervosismo con Pulisic; Lazio-Milan, Leao furioso per il cambio rifiuta l'abbraccio di Allegri. Tensione Leao-Allegri, il portoghese sostituito in Lazio-Milan: la reazione al cambio e il nervosismo con PulisicAttimi di nervosismo all'Olimpico con protagonista Rafael Leao che non ha preso bene il cambio: Allegri prova a calmarlo inutilmente. msn.com Milan, scoppia il ‘caso Leao’: critica durissima dopo la LazioArriva una dura critica per Leao dopo la Lazio: le parole accendono il dibattito sull’atteggiamento del portoghese. spaziomilan.it #Calcio, Lazio-Milan 1-0, #Allegri: “Obiettivo solo la Champions” x.com La Lazio ha vinto per 1-0 contro il Milan nel posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A. Vittoria pesante per la compagine allenata da Maurizio Sarri, mentre per Massimiliano Allegri si tratta di uno stop importante, ora il Napoli è a meno 1. - facebook.com facebook