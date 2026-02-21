Tresoldi | Penso al Milan ogni mattina Inzaghi un idolo E l’incontro con Leao …

Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, rivela di pensare ogni mattina al Milan, club che sogna di unire. La sua passione nasce dall’ammirazione per Inzaghi, definito un vero idolo. Recentemente, Tresoldi ha incontrato Leao durante una visita in Italia, un episodio che ha rafforzato il suo desiderio di vestire un giorno quella maglia. La sua passione per i rossoneri si fa sempre più forte, alimentata da incontri e ammirazione.

"Un gol con la maglia del mio Milan su assist di Leao. Non sarebbe male.". L'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi parla così nella sua intervista al magazine de 'La Gazzetta dello Sport' 'SportWeek'. La punta ha parlato anche dei rossoneri e in particolare di Leao: "L’ho incontrato una volta a San Siro. Sono tifoso milanista, mi ha fatto un sacco piacere. È stato bello e inaspettato". Tresoldi ha più volte parlato del suo sogno di giocare al Milan e lo ribadisce ancora: "È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, e so anche che la strada davanti è ancora lunga.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao e Tresoldi: siparietto social che accende i sogni rossoneriNicolò Tresoldi ha pubblicato una foto su Instagram che mostra un gesto ispirato a Rafael Leao, scatenando reazioni tra i tifosi del Milan.

