Leao | numeri offensivi nulli contro la Lazio Lamentele inutili e scenata insensata

Durante la partita tra Lazio e Milan, Rafael Leao ha avuto un ruolo negativo, senza riuscire a incidere dal punto di vista offensivo. La sua prestazione si è contraddistinta per numeri offensivi nulli, mentre si sono registrate alcune proteste e scenate durante il match. La sua presenza in campo non ha contribuito alla rimonta dei rossoneri nello stadio 'Olimpico' di Roma.

Lazio-Milan 1-0, male Leao. Una brutta prestazione di tutta la squadra con un attacco impalpabile dal primo all'ultimo minuto. La partita dell'attaccante rossonero è stata sottotono in generale e con numeri davvero bassi. Queste le statistiche più importanti (dati da Sofascore): 0 dribbling tentati e riusciti che per un giocatore come Rafa è quasi un delitto. 4 possessi persi. Praticamente nullo il suo contributo in difesa (0 contrasti vinti, 0 intercetti). In attacco 0 gol, 0 assist XG (gol attesi) bassissimi: 0,22. Soli due tiri di cui uno in porta. Solo 18 tocchi in tutta la partita, 0 falli subiti. Insomma numeri troppo, troppo bassi per un calciatore forte e con le qualità di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao: numeri offensivi nulli contro la Lazio. Lamentele inutili e scenata insensata Articoli correlati Milan-Lecce con Leao e Pulisic davanti. Coppia letale contro i salentini: ecco i numeriArchiviato il convincente successo contro il Como di Cesc Fabregas, arrivato in settimana in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A, il... Popolare di Vicenza, operazioni baciate: contratti nulli. Imprenditore vince la causa da 1 milione di euro contro la bancaVICENZA - Torna a fare parlare la Banca Popolare di Vicenza, questa volta per una nuova causa da un milione di euro.