Una causa da un milione di euro coinvolge ancora la Banca Popolare di Vicenza, che si è vista perdere la battaglia legale contro un imprenditore. La vicenda riguarda operazioni considerate invalide, con i contratti dichiarati nulli in sede giudiziaria. La decisione si aggiunge a una serie di procedimenti che hanno coinvolto la banca negli ultimi tempi.

VICENZA - Torna a fare parlare la Banca Popolare di Vicenza, questa volta per una nuova causa da un milione di euro. Si è concluso in un questi giorni, infatti, il contenzioso tra un noto imprenditore vicentino difeso dai legali padovani Federico Rampazzo e Leonardo Mazzucato e la Bpvi. A dirimerlo, il Tribunale di Vicenza che, con una sentenza della Prima sezione civile, ha rigettato le domande proposte dalla Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell’imprenditore, ex cliente dell’istituto di credito. LA VICENDA L’oggetto del contendere era l’accertamento di un asserito credito di quasi un milione di euro con la conseguente richiesta di pagamento derivante da un saldo passivo di conto corrente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Popolare di Vicenza, operazioni baciate: contratti nulli. Imprenditore vince la causa da 1 milione di euro contro la banca

Articoli correlati

Credito vantato dalla banca inesistente: imprenditore vince causa milionariaIl tribunale di Vicenza con una recente sentenza della Prima sezione civile, ha rigettato le domande proposte dalla Banca Popolare di Vicenza (BPVI)...

Il Comune vince la causa contro lo Stato, in arrivo 9,5 milioni di euroIl contenzioso con il Ministero dell'Interno e con il Mef era iniziato nel 2014 e riguardava i mancati rimborsi per il cambio di fiscalità di alcuni...

Contenuti utili per approfondire Popolare di Vicenza operazioni baciate...

Temi più discussi: Credito vantato dalla banca inesistente: imprenditore vince causa milionaria; Veneto Banca, dietro il crac trenta operazioni sospette. I pm: Distratti 320 milioni; Via libera alla fusione: BPER incorporerà Banca Popolare di Sondrio; Accusato di riciclare denaro sporco, direttore di banca assolto a 8 anni dall'arresto: Mi ha sostenuto la fede.

Crac Banca Popolare di Vicenza, nuovo sconto di pena per Zonin in CassazioneLa corte di Cassazione ha messo la parola fine al maxi-processo sul crac della Banca Popolare di Vicenza, a dieci anni dall'inizio dell'inchiesta, con una sentenza resa nota nelle ultime ore. L'ex ... rainews.it

Nuovo sconto di pena in Cassazione per crac Popolare VicenzaNuovo sconto di pena per l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin. La Corte di Cassazione, intorno alle 23.30 di ieri, ha emesso la parola fine a 10 anni dal crac dell'istituto ... ansa.it

Si chiude con l'assoluzione la vicenda di Federico Zambrini, ex direttore della filiale della Banca Popolare di Vicenza a Vigonza: «La fine di un incubo» facebook