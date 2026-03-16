Lazio-Milan rissa Allegri-Leao? Il labiale di Tare in tribuna | il caos è totale

Durante la partita tra Lazio e Milan, al minuto 67 si è verificata una rissa tra Allegri e Leao. In tribuna, il labiale di Tare ha mostrato momenti di tensione, mentre il caos si è scatenato sul campo. L’episodio ha attirato l’attenzione di tutti, creando un clima di grande confusione tra i protagonisti e i presenti allo stadio.

Al minuto 67 di Lazio-Milan succede quello che nel calcio moderno capita sempre più spesso: l’ego batte la squadra. Protagonista della sceneggiata è Rafael Leao, talento enorme, ma costanza sempre più altalenante. L’allenatore Massimiliano Allegri decide di cambiarlo e apriti cielo. Il portoghese esce dal campo con la faccia scura e la voglia di polemica. La ricostruzione del labiale delle parole pronunciate uscendo dal campo vuole che il numero 10 rossonero avrebbe detto: “Mister ma lasciami dentro! ”. Un copione già visto: il campione che non accetta il cambio, l’allenatore che prova a smorzare la tensione. Ma stavolta il siparietto diventa un piccolo caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lazio-Milan, rissa Allegri-Leao? Il labiale di Tare in tribuna: il caos è totale Articoli correlati Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese... Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribunaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. LAZIO, ADANI ARBITRO HA TRADITO IL SUO MESTIERE #calcio #adani #seriea #news Aggiornamenti e notizie su Lazio Milan rissa Allegri Leao Il... Temi più discussi: Milan a -7 dall’Inter: Estupiñán chi? riapre la lotta scudetto. E per Como, Roma o Juventus ci vuole l’elmetto di Fantozzi; Milan-Inter 1-0, 5 verità: Pio rimandato, il discorso Scudetto è davvero riaperto?; Allegri: Rimonta? Dipende dall'Inter. Con la Lazio il pubblico ci aiuterà. La scelta su Gimenez; Pedro Neto spinge il raccattapalle ma poi gli regala la maglia: Gli ho chiesto scusa 35 volte. La Uefa apre un'inchiesta. Lazio-Milan, Leao arrabbiato con Allegri per il cambio. CorSera: Ma la verità è che la sua partita era durata anche troppoNei prossimi giorni si parlerà sicuramente ancora molto non solo della sconfitta del Milan in casa della Lazio, ma anche della reazione di Rafael Leao al momento della sostituzione, ... milannews.it Lazio-Milan, Allegri: Serve realismo, l'obiettivo resta la ChampionsMassimiliano Allegri analizza con lucidità la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: Sapevamo delle difficoltà di questa partita, con i tifosi che tornavano allo stadio, per loro era molto importan ... sport.sky.it Il portoghese furioso durante Lazio-Milan: evita l'abbraccio di Allegri e critica Pulisic - facebook.com facebook #Calcio, Lazio-Milan 1-0, #Allegri: “Obiettivo solo la Champions” x.com