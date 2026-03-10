Lazio-Milan tifo shock | ritorno all’Olimpico e poi sciopero totale

L’Olimpico si prepara a ospitare il match tra Lazio e Milan, con il tifo organizzato biancoceleste che ha annunciato il ritorno in massa per la partita di domenica sera. Dopo questa occasione, il gruppo ha comunicato che si asterrà completamente dalla partecipazione agli eventi successivi. La decisione ha generato sorpresa tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

L' Olimpico si prepara a un'ultima, fragorosa fiammata prima del silenzio totale: il tifo organizzato della Lazio ha annunciato il rientro in massa per il big match di domenica sera contro il Milan. La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale dai toni durissimi, rappresenta un "unicum" temporaneo all'interno di una contestazione che non accenna a placarsi. Gli ultras biancocelesti torneranno a riempire i settori dello stadio capitolino esclusivamente per la sfida contro i rossoneri, con l'obiettivo dichiarato di regalare un ultimo spettacolo coreografico alla squadra di Maurizio Sarri, per poi disertare ufficialmente ogni gara casalinga da qui fino al termine del campionato.