Luoghi del cuore del Fai finanziati 20 nuovi progetti | c’è anche l’eremo della Quisquina

Il programma “I luoghi del cuore” del FAI ha finanziato 20 nuovi progetti, tra cui l’eremo della Quisquina. Questi interventi mirano a tutelare e valorizzare le aree interne e i territori più fragili dell’Italia, contribuendo alla conservazione del patrimonio culturale e naturale. Un impegno che rafforza l’attenzione verso i luoghi meno conosciuti, promuovendo la loro tutela e sostenibilità.

L’Italia delle aree interne e dei territori più fragili è al centro dei nuovi interventi del programma “I luoghi del cuore”. È stato pubblicato l’esito del bando legato alla dodicesima edizione del censimento promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo: 20 progetti in 11 regioni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

I luoghi del cuore: finanziamento per il restauro della porta della libertà della cattedrale di Troia Fai, i primi tre la fontana antica di GallipoliIl Fondo Ambiente Italiano sostiene il restauro di luoghi simbolo del patrimonio italiano, tra cui la porta della Libertà della cattedrale di Troia Fai e la fontana antica di Gallipoli.

