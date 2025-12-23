Più verde per le città del Calatino | finanziati dalla Regione i progetti di rigenerazione urbana

23 dic 2025

Il Calatino è uno dei territori in cui il tema della rigenerazione urbana assume un significato particolarmente concreto. Qui il verde pubblico rappresenta una leva fondamentale per migliorare la vivibilità dei centri abitati, rafforzare la sicurezza degli spazi urbani e accompagnare le comunità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

