Perché NO Marco Travaglio a Firenze per spiegare le ragioni del no con Alessandro Nencini e Christine Von Borries

Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, si trova a Firenze per discutere le motivazioni del “No” al referendum sulla giustizia. Accanto a lui ci sono Alessandro Nencini e Christine Von Borries, che partecipano all’iniziativa per spiegare le ragioni del loro dissenso. L’evento si concentra sull’analisi delle posizioni contrarie alla riforma, con un confronto diretto tra i relatori e il pubblico presente.

Prosegue l’impegno del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, per illustrare le ragioni del “No” al referendum sulla giustizia. Lo scorso 4 marzo, l’iniziativa ha fatto tappa a Firenze presso il Teatro Puccini. Nel video, la registrazione integrale del dibattito che ha visto protagonista Travaglio insieme ad Alessandro Nencini, Presidente del Comitato toscano “Giusto dire NO”. L’incontro, focalizzato sui temi della mobilitazione, è stato moderato dalla magistrata Christine Von Borries. Scendere o no in campo? L’ultima cosa che Meloni si augura è che il referendum diventi politico Stiamo mettendo mano alla Costituzione per ridurre... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

