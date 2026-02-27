Dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo, sono state pubblicate le classifiche delle canzoni più ascoltate su Spotify e YouTube. La competizione si sta rivelando ancora una volta un fenomeno di grande impatto sui social, con brani che conquistano le vette delle playlist digitali. Le piattaforme mostrano chiaramente quali pezzi stanno attirando maggior attenzione tra il pubblico.

La terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa da poche ore, ma la competizione continua a produrre effetti misurabili sulle piattaforme digitali. I dati di Spotify e YouTube permettono di osservare, in tempo reale, quali brani stanno intercettando maggiormente l’attenzione del pubblico, con un quadro riferito ai Big in gara e al netto della categoria Nuove Proposte. Le classifiche di streaming e di visualizzazioni rappresentano un indicatore rilevante: non coincidono con il voto ufficiale del Festival, ma aiutano a comprendere l’impatto immediato delle esibizioni e la capacità delle canzoni di circolare tra ascolti ripetuti, condivisioni e consumo audiovisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sanremo, la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serate

La classifica delle canzoni di Sanremo 2026 più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serate"Male necessario" di Fedez è la canzone più ascoltata del Festival di Sanremo 2026 sia su YouTube, sia su Spotify.

