Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 27 dicembre 2015- Nel cuore delle feste ecco le canzoni più trasmesse in questi ultimi giorni dell'anno. La classifica stilata da Luca Demar. 1. Emis Killa Feat. Tedua – “Ambra” Emis Killa e Tedua si sono incontrati hanno unito i loro stili sulle note di Ambra. Il singolo contenuto nel progetto discografico “Musica Triste” e in rotazione nelle principali radio italiane. La canzone si muove tra ricordi nostalgici e voglia di rinascita parlando di un amore importante. 2. Jovanotti,Felipe Hostins,Gil Oliveira,Ronaldo Andrade – “So Solo Che La Vita” Con So solo che la vita, Jovanotti firma uno dei momenti più maturi della sua produzione recente: un inno alla vitalità, alla curiosità e alla disponibilità a lasciarsi sorprendere dal mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

