Le pagelle della Serie B | Venezia e Palermo tritatutto 7,5 Crolla ancora il Bari 4

Da gazzetta.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle della Serie B evidenziano le prestazioni di Venezia e Palermo, entrambe promosse con 7,5, mentre il Bari subisce un’altra battuta d’arresto, totalizzando 4. Buoni risultati per le squadre di Inzaghi e Stroppa, con il Modena che mostra segnali di ripresa. In contro tendenza, il Bari rimane in difficoltà e Vivarini perde la panchina dopo la sconfitta con la Juve Stabia.

Si chiude la ventesima giornata di B: il Frosinone frena a Monza, vincono Venezia e Palermo. Cadono ancora Bari e Reggiana. Scopriamo top e flop dell'ultimo turno di campionato. Quinta vittoria di fila in assoluto, ottava in nove partite al Penzo: sul suo campo il Venezia stritola qualsiasi avversario, ultimo il Catanzaro (che per la seconda partita consecutiva finisce in 10) ribaltato in un secondo tempo a senso unico. Stroppa adesso è a un punto dalla vetta e attende dal mercato – spera di avere presto Ambrosino – benzina ulteriore per accelerare anche verso il primato. Fa del suo campo un fortino anche il Palermo, che ci mette appena 11 secondi a segnare con Segre il gol più veloce degli ultimi 10 anni di B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le pagelle della serie b venezia e palermo tritatutto 75 crolla ancora il bari 4

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4

Leggi anche: Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata

Leggi anche: Serie B, Padova-Venezia: le pagelle degli uomini di Andreoletti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

pagelle serieMilan-Lecce 1-0, le pagelle: Saelemaekers al top, Falcone super, Fullkrug decisivo - Falcone tiene in piedi il Lecce per 75 minuti con alcune grandi parate. eurosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.