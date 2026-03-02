Le pagelle della Serie B | Non è un Caso e il Monza sorride 7,5 Crollo Palermo 5

Nella Serie B, la squadra di Bianco ha vinto contro l'Entella e si è posizionata al primo posto insieme al Venezia con 57 punti. Il Monza ha ottenuto un punteggio di 7,5, mentre il Palermo ha subito un crollo e si è fermato a 5. La classifica si aggiorna con queste partite, che hanno visto anche altre squadre in lotta per la zona alta.

Si chiude la ventisettesima giornata di B: colpo del Monza, l'unica delle big a vincere in questo turno. Con l'Entella finisce 2-0, gol di Azzi e Pessina. Colpo del Bari in casa della Samp. La Reggiana vince a La Spezia. Il Venezia frena sul campo del Sudtirol: al Druso finisce 1-1. Dopo appena 8’, Lorenzo Insigne ha disegnato una punizione alla vecchia maniera che Joronen è stato bravo a togliere dall’incrocio. Solo un lampo, ma sufficiente a lasciar intendere cosa sarebbe potuto accadere nel pomeriggio dell’Adriatico. Le speranze di salvezza del Pescara – che oggi esistono, a meno 4 dai playout – passano in gran parte dal suo fuoriclasse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: Non è un Caso e il Monza sorride, 7,5. Crollo Palermo, 5 Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4Si chiude la ventesima giornata di B: il Frosinone frena a Monza, vincono Venezia e Palermo. Le pagelle della Serie B: come corre il Palermo, 8. E il Cesena è sempre più in crisi, 5la corsa del Palermo, le vittorie di Mantova e Cesena decisive per la corsa salvezza. Una raccolta di contenuti su Crollo Palermo. Discussioni sull' argomento GdS – Palermo, illusione e patatrac. A Pescara finisce con un flop; Il Messaggero: Palermo ribaltato. Con Insigne è qui la festa. Palermo-Sudtirol 3-0, le pagelle: rosanero da record, non bastano Casiraghi e MerkajRisultato finale: Palermo-Sudtirol 3-0 PALERMO Joronen 6.5 - Si conferma un’autentica sicurezza il portiere finlandese portando a casa il 13^ clean. tuttomercatoweb.com Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle: prestazione top di Pierozzi. Male ColombiJoronen 7 - Sull’1-0 salva il risultato con un paio di interventi determinanti: prima risponde presente su Dalla Vecchia, poi è clamorosa la parata che nega il gol a Di Mario. Bereszynski 6 - Bene sia ... tuttomercatoweb.com "NON ERAVAMO NOI" | Filippo Inzaghi, il crollo del Palermo a Pescara e la voglia di immediato riscatto leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/02/non-eravamo-il-solito-palermo-inzaghi-il-crollo-di-pescara-e-la-voglia-di-riscatto/ - facebook.com facebook Spenti 22 punti luce, a Palermo, dopo il crollo di un muro in via Nairobi che ha causato il ferimento di un uomo e il danneggiamento di diverse auto x.com