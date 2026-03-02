Le pagelle del weekend estero | Hoeness nella storia dello Stoccarda 8 Sprofondo Spurs 4

Nel weekend sono arrivati diversi risultati nel calcio internazionale: Hoeness entra nella storia dello Stoccarda con un voto di 8, mentre i Tottenham subiscono una pesante sconfitta con un 4. Carrick e lo United continuano la loro corsa in Premier, mentre il Chelsea perde contro l’Arsenal. In Bundesliga, Kane segna la sua 30ª rete in campionato grazie a una doppietta contro il Dortmund.

Ecco promossi e bocciati del fine settimana nei maggiori campionati europei. Le parole per descriverne il talento si sono ormai dette tutte, ma la tripletta con cui ha abbattuto il Villarreal è poesia allo stato puro. Tre conclusioni di sinistro, di cui una meravigliosa dopo uno slalom, hanno reso innocua la terza in classifica, mantenendo il Barcellona ancora saldo al vertice della Liga. Yamal logora chi non ce l'ha. Entrare al 70' nel derby di Siviglia che si gioca in casa del Betis e dopo un quarto d'ora segnare la rete che completa la rimonta della squadra di Almeyda nel finale di partita. È più che sufficiente per un pomeriggio che rischiava di mettersi decisamente peggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

