Le pagelle Al mister e al bomber di giornata la palma dei migliori Note positive da Ciofi e Cavallari Giannetti si batte

2 feb 2026

Questa sera le pagelle premiano il mister e il bomber di giornata, che si portano a casa i voti più alti. Buone le prove di Ciofi e Cavallari, mentre Giannetti si dà da fare, anche se senza grandi occasioni. Michielan si limita a controllare, senza dover intervenire in modo decisivo.

MICHIELAN 6 Non deve compiere interventi risolutori perché gli avanti di casa spesso concludono debolmente. Ma è attento e concentrato oltre che sgravato del gioco coi piedi. CONTI 5,5 Nel secondo tempo rischia con un paio di interventi, di cui uno in area. Dalla sua parte il Terranuova cerca di sfondare e a volte ci riesce. SOMMA 6 Dietro tiene dignitosamente contro Boccardi e compagni. Incredibile però il gol fallito nel finale del primo tempo che poteva rendere tutto più facile. CAVALLARI 6,5 Titolare anche per l’assenza di Zanoni alterna buone cose ad errori. Nel finale si adatta a terzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

