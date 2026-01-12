Sofferto il minimo contro una squadra forte Soddisfatto del punto

Dopo la partita, Damiano Bertani, vice di Mattia Gori squalificato, ha espresso soddisfazione per il punto ottenuto contro una squadra di livello. Ha sottolineato come la prestazione sia stata equilibrata e che il risultato rappresenta un passo importante nel cammino della squadra. La partita si è dimostrata difficile, ma la determinazione ha permesso di portare a casa un risultato positivo senza eccessivi rischi.

Nel dopo gara Damiano Bertani, vice dello squalificato Mattia Gori, è soddisfatto del punto conquistato dalla Cittadella. "Sapevamo che c’era da soffrire – spiega - contro una grande squadra, l’idea era di compattarci e sfruttare gli spazi, nel primo tempo lo abbiamo fatto bene e potevamo anche capitalizzare meglio un paio di situazioni, nella ripresa un po’ meno calando le energie. Il ko di Camara ci ha tolto qualche partenza, ma alla fine abbiamo sofferto il minimo indispensabile contro una squadra così forte. Le punte? Hanno ricevuto pochi palloni ma hanno dato una grande mano in fase difensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sofferto il minimo contro una squadra forte. Soddisfatto del punto" Leggi anche: Rossettini dopo Roma Juventus Women: «Punto che ci soddisfa contro una squadra veramente forte. Mi dispiace che Canzi…» Leggi anche: Moldova Italia, Gennaro Gattuso alla Rai al termine del match: «Soddisfatto della vittoria, ma i cori contro la squadra sono una vergogna» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sofferto il minimo contro una squadra forte. Soddisfatto del punto; Fiorentina-Milan (1-1), le pagelle: Nkunku riacciuffa il pari (6,5), Jashari non è Modric (5), Pulisic sbaglia tre volte (5); Senza allenatore, il Manchester United continua a sprofondare verso un nuovo minimo. "Sofferto il minimo contro una squadra forte. Soddisfatto del punto" - Nel dopo gara Damiano Bertani, vice dello squalificato Mattia Gori, è soddisfatto del punto conquistato dalla Cittadella. ilrestodelcarlino.it

Fiorentina-Milan (1-1), le pagelle: Nkunku riacciuffa il pari (6,5), Jashari non è Modric (5), Pulisic sbaglia tre volte (5) - Un punto sofferto con il Genoa, un sofferto anche contro la Fiorentina al suo terzo risultato utile consecutivo. msn.com

[ Tutto è nulla, ma dopo. Dopo aver sofferto tutto.] Antonio Porchia, da Voci ph Willy Ronis - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.