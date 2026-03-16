Le interviste Boriosi | La mia rete ha riaperto la gara

Il Poggibonsi affronta il Seravezza in trasferta e riesce a ottenere un punto importante grazie a una prestazione caratterizzante. Boriosi, allenatore della squadra toscana, afferma che la sua rete ha contribuito a riaprire la gara. La partita si svolge in Versilia, con il Poggibonsi che dimostra determinazione e compattezza contro la seconda in classifica.

Il Poggibonsi gioca di carattere e strappa in Versilia un punto d’oro sul campo del Seravezza secondo in classifica. Il bomber Matteo Boriosi commenta in questo modo il punto conquistato: "Sono contento per la rete personale perché è giunta al momento giusto. Ci ha consentito di riaprire una gara che sembrava chiusa dopo il quarto d’ora iniziale. Il punto ci premia perché non abbiamo mai mollato. Tant’è che ad inizio ripresa siamo rientrati meglio noi. Questa prestazione ci conforta per affrontare al meglio i prossimi scontri diretti. Non facciamo programmi, intanto ci siamo ripresi dopo la sconfitta immeritata contro il Grosseto, e ora vediamo di accorciare ulteriormente il terreno con quelle che ci precedono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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